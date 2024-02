A busca do Grêmio pelo heptacampeonato gaúcho começa neste sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário. A partida contra o Caxias é o primeiro jogo da temporada de 2024, que tem o Gauchão como ponto de início e a Libertadores como grande objetivo do clube. Apesar da largada de ano, Renato Portaluppi escalará o que tem de melhor à disposição.