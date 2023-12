A sexta-feira, dia 8 de dezembro, marcou o adeus de Luis Suárez a Porto Alegre. Após se despedir da Arena com o gol da vitória sobre o Vasco, no domingo (3), de balançar as redes duas vezes no Maracanã diante do Fluminense em seu último jogo com a camisa do Grêmio, na quarta-feira (6), o uruguaio teve um contato final com a torcida tricolor no começo desta manhã no portão 8 do aeroporto Salgado Filho, na Avenida Sertório, zona norte da Capital.