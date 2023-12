No dia de sua despedida da Arena, Suárez mostrou que a torcida gremista tem motivo para já começar a sentir saudade. Em jogo no qual o Vasco mostrou consistência defensiva, o uruguaio fez um golaço para garantir a vitória de 1 a 0, que coloca o Grêmio no G-4 a uma rodada do término do Brasileirão.