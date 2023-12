O último ato de Luis Suárez na Arena foi digno da história do centroavante uruguaio. Foi dos seus pés que saiu o gol do Grêmio na vitória por 1 a 0 contra o Vasco neste domingo (3) na casa que o acolheu nos últimos 11 meses. Na verdade, o camisa 9 fez contra a equipe carioca apenas o que se acostumou a fazer com a camisa do Tricolor.