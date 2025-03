TJD-RS acata denúncia contra Gustavo Quinteros e marca julgamento

Quinteros responderá em dois artigos, cujas penas variam de um a 12 jogos de suspensão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio saberá na próxima terça-feira (11) se poderá contar com o técnico Gustavo Quinteros no segundo jogo da final do Gauchão. Ele foi denunciado junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) por sua expulsão na partida contra o Juventude, no sábado (1º), e será julgado.

Quinteros responderá pelos artigos artigos 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem, ou o local da partida, prova ou equivalente, durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar) e 254-A (praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Pelo artigo 258-B, Quinteros pode pegar entre um e três jogos de gancho. Pelo 254-A a pena vai de suspensão de quatro a 12 partidas.

O treinador gremista invadiu o gramado do Estádio Alfredo Jaconi após o gol do Grêmio na derrota por 2 a 1 no tempo normal — o time gremista conquistou a classificação nos pênaltis. A partida estava paralisada para o VAR analisar o lance que originou o gol.

Durante a confusão, Quinteros acerta com o antebraço a boca do atacante Ênio, do Juventude. Na sequência, é empurrado pelo lateral Reginaldo. Os dois foram expulsos.

— Estão agarrando meu braço, eu tento tirar, seguiram agarrando o braço e eu tentei tirar com mais força e acabei acertando ele. Nunca tive intenção de golpear. Falei com Ênio que não tive intenção. Vou falar com o árbitro. Não me sinto culpado, porque não tive intenção de nada — relatou o treinador após a partida.

O técnico cumprirá suspensão automática no Gre-Nal 445, o primeiro da final do Gauchão. O time gremista será comandado pelo auxiliar Leandro Desábato.

Jemerson também é denunciado

O zagueiro Jemerson também será réu por sua expulsão no primeiro tempo da partida do último sábado. Ele responderá pelo artigo 250 (praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente). A suspensão varia entre uma e três partidas.

Três dirigentes gremistas do clube também foram denunciados pela Procuradoria. O presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto serão julgados por declarações dadas nos últimos dias.

O trio responderá pelo artigo 243-F (ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto). Também foram denunciados, pelos mesmos motivos, o vice de futebol do Inter José Olavo Bisol e o diretor técnico D'Alessandro.

A pena é de multa entre R$ 100,00 e R$ 100 mil reais, e suspensão das atividades por um período de 15 a 90 dias.