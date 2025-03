Cristaldo ou Monsalve? Os números que explicam por que Quinteros tem dúvida para escalar o meio-campo do Grêmio

Quinteros precisa escolher como usará Cristaldo (E) e Monsalve (D). Montagem sobre fotos de Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A disputa está aberta no meio-campo do Grêmio para o Gre-Nal, com Cristaldo e Monsalve disputando a vaga de armador na equipe que iniciará o confronto de sábado (8), na Arena, pela final do Gauchão.

Escalado pelo técnico Gustavo Quinteros na maior parte dos jogos da temporada, o argentino é o favorito, sobretudo pela melhor capacidade de recomposição. Porém, o colombiano ganha moral nos bastidores em virtude da boa fase no Estadual, onde se destaca pelos dribles.

Cristaldo esteve entre os que iniciaram o jogo em sete das 11 partidas disputadas pelo Tricolor em 2025 e entrou no decorrer de outras duas. Em tese, é o titular do time, ficando no banco apenas quando o treinador optou por preservá-lo por desgaste físico. Até o momento, o argentino marcou dois gols e deu duas assistências.

Já Monsalve foi titular em seis partidas e ingressou no decorrer de outras quatro. Como regra, o colombiano é um reserva assíduo de Quinteros, mas vem atuando nos últimos jogos como meia-esquerda em virtude dos desfalques. Nesta temporada, o jogador marcou três gols e deu duas assistências.

O que dizem as estatísticas

As estatísticas mostram que Cristaldo chuta mais a gol, tem maior índice de lançamentos longos e desarma mais, sendo elogiado internamente pela recomposição, o chamado "trabalho sem a bola".

Segundo o site de estatísticas Sofascore, por exemplo, o meia tem uma média de 3,6 bolas recuperadas por jogo no Gauchão, o dobro do índice do colombiano neste fundamento.

O colombiano, por sua vez, destaca-se sobretudo pelos dribles, tendo uma média de dois dribles por jogo no Estadual, contra apenas 0,3 do argentino. Além disso, os números mostram que Cristaldo cruza mais e tem um melhor aproveitamento de passes certos que o concorrente.

Uma alternativa seria a utilização dos dois meias juntos, como ocorreu nos dois jogos da semifinal do Gauchão, contra o Juventude. No entanto, com as iminentes recuperações de Amuzu e Aravena e a retomada de ritmo de Pavon, esta possibilidade é remota.

Uma provável escalação do Grêmio para o Gre-Nal tem: Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Amuzu); Braithwaite.