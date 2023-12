A 37ª rodada do Brasileirão teve pontos negativos e positivos para o Grêmio. De ruim, a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, que acabou com a chance do título brasileiro. De bom, o triunfo sobre o Vasco, que recolocou o Tricolor no G-4 com o empate do Botafogo com o Cruzeiro. GZH mostra o que o time de Renato precisa para confirmar na última rodada uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2024.