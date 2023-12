Luis Suárez não jogará mais na Arena com a camisa do Grêmio. Em sua última partida, o centroavante anotou o gol que garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Vasco e colocou o clube no G-4. Homenageado, o uruguaio concedeu entrevista ainda no gramado e destacou a ajuda que teve dos companheiros ao longo de sua temporada com a camisa gremista.