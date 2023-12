No adeus de Suárez como jogador do Grêmio e na despedida da temporada de 2023, o uruguaio protagonizou um show no Maracanã. Com dois dele e um de Galdino, o Tricolor venceu o Fluminense por 3 a 2 e terminou o Brasileirão em segundo lugar, com 68 pontos somados após 38 rodadas. Uma campanha que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores e um prêmio de R$ 45 milhões. Feito quase inacreditável para um clube que ano passado sofria para retornar da Série B.