A despedida de Luis Suárez do Grêmio foi em grande estilo na noite desta quarta-feira (6). Um baita personagem do mundo da bola, que deixou para sempre a sua marca no futebol brasileiro. Dois gols marcados no Maracanã, um dos maiores palcos do futebol no planeta. Luisito merece ser escolhido o craque do campeonato.



No confronto com o Fluminense, o time gremista saiu perdendo. Erro de Reinaldo e pênalti se Rodrigo Ely. Só que Everton Galdino, escolha pessoal de Renato Portaluppi no lugar de Nathan Fernandes na escalação inicial, fez um belo gol de canhota virando o jogo.