Luis Suárez encerrou a temporada no Grêmio com um recorde e alcançou uma marca expressiva na carreira. Diante do Fluminense, o centroavante do Grêmio atingiu 54 jogos em 2023, sua maior marca por clubes na carreira. Além disso, alcançou 800 partidas oficiais, — considerando apenas os times onde atuou.