O Grêmio está escalado para a rodada final do Brasileirão de 2023. Brigando por uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, o Tricolor enfrentará o Fluminense nesta quarta-feira (6) no Maracanã. O técnico Renato Portaluppi faz quatro mudanças em relação ao time que venceu o Vasco na Arena no final de semana.