Uma coroação precisa de pompa e circunstância. Foi isso que Luis Suárez teve em um dos seus últimos momentos como jogador do Grêmio. No futebol, a coroação nem aparece em forma de um adorno na cabeça, mas com um troféu nas mãos. No caso do camisa 9 gremista, foram quatro. Na premiação da Bola de Prata, foi agraciado como um dos melhores atacantes do Brasileirão de 2023 e recebeu a Bola de Ouro, dada ao melhor jogador da competição pelos canais ESPN. A honraria se repetiu no Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta.