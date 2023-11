Titular do Grêmio em Belo Horizonte, neste domingo (26), contra o Atlético-MG, o lateral-direito Fabio, 33 anos, demonstra personalidade. O jogador assumiu a posição com a lesão de João Pedro. Entretanto, ele é franco ao admitir o bom momento técnico do companheiro e vê potencial de Seleção Brasileira. No âmbito gremista, o atleta vê o duelo deste final de semana como fundamental pelo sonho de título da competição.