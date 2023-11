O Grêmio encerrou a preparação para encarar o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Brasileirão na manhã deste sábado (25). A atividade ocorreu com os portões do CT Luiz Carvalho fechados para a imprensa, O volante Pepê, ao contrário do que se imaginava há uma semana, não conseguiu ser liberado para os trabalhos com bola e não acompanhará a delegação que embarca para Belo Horizonte no início da tarde.