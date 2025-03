Porto Alegre voltará a ter voo direto para Portugal; veja os valores das passagens aéreas

A TAP manterá as viagens já existentes a partir do aeroporto de Florianópolis.

A empresa portuguesa oferecerá três operações semanais : às terças, às quintas e aos sábados. As viagens serão feitas em um Airbus A330NEO com capacidade para até 335 pessoas.

Mesmo retomando os voos diretos a partir de Porto Alegre, a TAP manterá as viagens já existentes a partir do aeroporto de Florianópolis. A operação foi criada em setembro de 2024 em função do fechamento do aeroporto Salgado Filho.