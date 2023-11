No domingo (26), o Grêmio tem um jogo importante na briga pelo título do Brasileirão. O Tricolor enfrentará o Atlético-MG, às 16h, na Arena do Galo. Sem poder contar Geromel, lesionado, e Bruno Alves, suspenso, o zagueiro Gustavo Martins pode ser uma novidade na equipe do técnico Renato Portaluppi.