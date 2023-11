Uma vaga, duas possibilidades. É com essa dúvida que o técnico Renato Portaluppi planeja voltar ao esquema com três zagueiros no jogo deste domingo (26), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Brasileirão. As opções para ingressarem na defesa ao lado de Kannemann e Bruno Uvini são Gustavo Martins e Rodrigo Ely.