O Brasil venceu o Chile por 4 a 2 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, e garantiu a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos, neste sábado (4). Um jogador do Grêmio foi fundamental para a conquista: o volante Ronald, de apenas 20 anos.