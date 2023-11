A ginástica rítmica brasileira vem dando show nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Até agora, conquistou todas as sete medalhas de ouro em disputa. Na manhã deste sábado (4), Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre se revezaram no pódio e ficaram com as medalhas de ouro e prata, nas finais das maças e da fita.