Os arqueiros Marcus Vinicius D’Almeida, Matheus Gomes e Matheus Ely deram ao Brasil, neste sábado (4), a primeira medalha do tiro com arco nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A equipe do arco recurvo derrotou a Colômbia por 5 a 3 em duelo pelo bronze. Os Estados Unidos venceram o México, por 6 a 4, e faturaram o ouro.