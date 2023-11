O Brasil conquistou a medalha de bronze no revezamento misto da marcha atlética nos Jogos Pan-Americanos. Na manhã deste sábado (4), na Explanada Campo de Marte, Caio Bonfim e Viviane Lyra garantiram um lugar no pódio ao completarem os 42,195 km em 3h02min14seg, ficando atrás do Equador ouro, e do Peru, que levou a prata.