Dois dias após anunciar que irá se aposentar do esporte nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, Isaquias Queiroz entrou na manhã deste sábado (4) na raia da Laguna Grande, em San Pedro de la Paz, cerca de 600km de Santiago, para disputar a final do C1 1.000 metros. Atual bicampeão da prova, ele não conseguiu o terceiro título de Jogos Pan-Americanos ao ser superado pelo cubano José Ramón Pelier e ficou com a medalha de prata.