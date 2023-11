O Brasil subiu no lugar mais alto do pódio mais uma vez no wrestling. Depois da conquista de Giullia Penalber na quinta-feira (2), foi a vez de Lais Nunes, no estilo livre e categoria até 62kg, levar o ouro nesta sexta-feira (3). Ela superou a cubana Maria Santana, finalizando o combate em menos de um minuto e meio.