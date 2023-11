Nesta sexta-feira (3), Almir Júnior voltou a subir no pódio, desta vez nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. No Chile, o triplista da Sogipa fez 16m92cm em sua sexta tentativa e assegurou a medalha de prata. O atleta radicado no Rio Grande do Sul e que atualmente mora em Portugal ficou atrás apenas do cubano Lázaro Martínez (17m19cm). O bronze ficou com Cristian Nápoles (16m66cm).