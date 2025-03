“O Ypiranga é o favorito”, diz Iarley, técnico do São Luiz sobre a final da Taça Farroupilha 

Iarley assumiu o São Luiz durante o Gauchão. Alex Frantz / Rádio Progresso Ijuí

O primeiro jogo da final da Taça Farroupilha será neste sábado (1º) e já tem favorito. Pelo menos nas palavras do técnico Pedro Iarley, do São Luiz, que jogou a responsabilidade da decisão para o lado do Ypiranga.

Em função disso, o treinador acredita que o primeiro jogo, em Ijuí, será muito importante para as pretensões do Rubro.

– A gente sabe da importância desse primeiro jogo, a gente joga em casa. Sabemos que o Ypiranga é o favorito, por se tratar de um time já com uma série acima (no Brasileirão), com um investimento maior, mas a gente tem essa oportunidade –destacou.

Conforme o técnico do São Luiz, a equipe de Erechim vai exigir vários pontos de atenção. Ele destacou a qualidade do meia Jean Pyerre e do artilheiro do Gauchão, Galego.

— O Jean-Pierre cadencia o jogo, um jogador tecnicamente acima da média. E tem o "matador". O Ypiranga não tem só um ou dois pontos positivos. É um pouco completo nessas ações. Então, a gente vai ter que fazer praticamente um jogo perfeito para poder vencer o Ipiranga — analisou.

Iarley chegou ao São Luiz há menos de 20 dias, com a meta de tirar o time da briga contra o rebaixamento. O objetivo foi conquistado, e agora o Rubro está lutando por uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem.

— Quando eu recebi o convite, eu não tive dúvida, porque eu sabia que o elenco que estava aqui é muito qualificado, um elenco bom, que eu não sabia o porquê que estava nessa situação. Eu fiz alguns ajustes ali, tentei fazer com que o time fosse um pouco mais competitivo — revelou Iarley.

Nesse período, comandou o time em quatro partidas. Venceu duas e perdeu duas. Curiosamente, as duas vitórias foram fora de casa, e as derrotas dentro do Estádio 19 de Outubro.

— Nós chegamos até aqui por méritos próprios, e a gente está devendo ainda uma boa atuação para o nosso torcedor dentro de casa. Vamos em busca dessa boa atuação nessa final – frisou o treinador, que acredita que sua equipe está evoluindo nos últimos dias.