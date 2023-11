O triatlo do Brasil conseguiu seu segunda medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Neste sábado (4), Em Vinã del Mar, a vitória veio no revezamento misto com Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittoria Lopes, que completaram a prova em 1h15min08seg. O resultado garantiu o bicampeonato, já que em Lima 2019 o primeiro lugar também foi brasileiro.