Nada melhor do que encerrar um dia de Jogos Pan-Americanos com uma medalha de ouro em um clássico. E foi assim que a seleção brasileira masculina de vôlei fechou sua campanha em Santiago neste sábado (4). Na Arena do Parque O’Higgins, o time comandado por Giuliano Ribas venceu a Argentina por 3 a 0, parciais de 25/23, 25/13 e 25/22, e de quebra evitou o tricampeonato dos hermanos.