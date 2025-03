Herói da classificação, Gustavo Martins vira arma do Grêmio para decisão do Gauchão

Jovem marcou o gol que levou a disputa contra o Juventude para os pênaltis. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais uma vez, e novamente em um Gre-Nal, Gustavo Martins será opção emergencial no Grêmio. O jovem zagueiro terá uma nova oportunidade como titular por conta de problemas com as outras alternativas do setor.

Como aconteceu no clássico do Couto Pereira, em junho do ano passado, quando ele foi a campo por conta da lesão de Kannemann. Mas também como foi no último sábado (1º), quando o defensor apareceu nos últimos instantes da partida contra o Juventude e marcou o gol que possibilitou a classificação gremista na decisão do Gauchão.

Aos 22 anos, são 65 jogos pelo time principal do Grêmio. Uma história que começou no Gauchão de 2023. Lançado aos poucos como alternativa aos experientes Kannemann e Geromel, o zagueiro conquistou seu espaço.

Apelidado de Carioca, o jovem é figura querida pelos companheiros pelo estilo brincalhão e sempre alto astral.

Presença na área do adversário

E mesmo sem tantas oportunidades de ter uma sequência como titular, Gustavo conseguiu mostrar uma característica que sempre lhe rendeu elogios ao longo das últimas temporadas: a frieza na área do adversário.

— Ele tinha essa característica de marcar gols. Chegou no clube com 16 anos. Fez alguns gols. Tem bom tempo de bola, sempre com boa presença na área. É algo dele, de ter esse recurso técnico para achar o lance. Improvisar mesmo — relembra Francesco Barletta, coordenador geral das categorias de base do Grêmio.

Em 65 jogos, o zagueiro marcou seis gols. Em 2023, na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, o defensor marcou aos 95 minutos de jogo e garantiu o resultado favorável.

No ano passado, na estreia da temporada, Gustavo também deixou sua marca no campo de ataque na derrota por 2 a 1 para o Caxias. Depois ele fez gols contra Vasco e Athletico-PR.

Esse ano teve outro golaço, de letra, na goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas. O último, e talvez o mais importante da série, colocou o Grêmio na decisão deste sábado (8) contra o Inter.

Gustavo saltou e acertou uma bicicleta para marcar o gol que levou a decisão contra o Juventude para os pênaltis — e que também rendeu polêmicas.

Respaldo dentro do grupo

O rendimento na Serra, além das ausências de Rodrigo Ely e Jemerson, o colocam como favorito para jogar ao lado de Wagner Leonardo neste sábado na Arena.

Mesmo assim, Quinteros já deixou claro que o jovem ainda está em processo de evolução.

— Temos muita confiança no Carioca (Gustavo Martins), é um bom jogador, deve agregar ao seu jogo alguns movimentos defensivos que estamos trabalhando com ele. Cobertura em profundidade, cobertura ao lateral ou ao zagueiro ao lado. Isso estamos trabalhando. É um jogador que tem muito futuro — explicou Quinteros.

Em entrevista coletiva na última terça-feira (4), Tiago Volpi também deu um voto de confiança ao companheiro. O goleiro disse que vê Gustavo Martins como alguém preparado para a oportunidade.

— O Gustavo é jovem, mas com uma personalidade e qualidade muito grandes. Todo o grupo de jogadores sabe disso. As coisas não acontecem por acaso. Não tenho dúvidas de que ele está preparado. Se o Quinteros optar por ele, fará um grande jogo e nos ajudará a sair em vantagem — afirmou.

O rendimento de Gustavo já despertou a cobiça de clubes europeus. O Braga, de Portugal, tentou em diversas oportunidades levar o zagueiro. Mas o Grêmio decidiu manter o jogador.

Para evitar riscos, o contrato com o defensor foi renovado. Agora o vínculo tem validade até o fim de 2027.