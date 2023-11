No jogo contra o Atlético-MG, às 16h, no domingo (26), o Grêmio reencontrará um Felipão reinventado. Após se despedir da função de técnico, em novembro de 2022, o treinador voltou à casamata em junho deste ano. Depois de um início de maus resultados na equipe do Belo Horizonte, com eliminação na Libertadores e nove partidas sem vencer, o profissional encontrou o caminho para tirar o melhor do elenco mineiro.