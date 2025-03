Chegou a hora dos dirigentes do Grêmio

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O torcedor do Grêmio levou um duro golpe no último sábado (8), na Arena. A supremacia do time colorado diante da equipe de Gustavo Quinteros no Gre-Nal 445 trouxe insegurança para a torcida tricolor.

O Grêmio demonstrou fragilidade e precisa melhorar muito para realizar um Campeonato Brasileiro minimamente seguro. A interrogação, no entanto, não está com o treinador. A responsabilidade, no momento, é dos dirigentes.

Era sabido que o Grêmio teria um início de trabalho com dificuldades. Um time totalmente renovado, com peças que ainda estão conhecendo o clube, não conseguiria ter uma sequência de jogos sem altos e baixos. E assim se deu nestas primeiras semanas. A fragilidade apresentada no Gre-Nal, no entanto, trouxe muito cedo dúvidas sobre o trabalho de Quinteros.

Os dirigentes, agora, precisam ter sabedoria e convicção. Se for esse o rumo do clube, que se dê respaldo e força ao novo trabalho. Se a posição for inversa, que se troque rapidamente o rumo das coisas. O Grêmio não pode esperar muito e o torcedor precisa ter confiança no que está sendo desenvolvido no CT Luiz Carvalho.

Não se pode condenar nada e ninguém sem convicção, e é só isso que podemos cobrar dos dirigentes neste momento. O Grêmio precisa escolher o seu caminho, definir o rumo e defender com unhas e dentes a sua convicção. Não se tem espaço para dúvidas e a torcida precisa ter certeza da escolha do clube.

