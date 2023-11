A noite fria de primavera para as mais de 40 mil pessoas que estiveram na Arena neste sábado (4) foi aquecida por Luis Suárez. O uruguaio foi o autor do gol que garantiu o 1 a 0 e mais uma vitória para o Grêmio no Brasileirão — a quarta em sequência na competição por pontos corridos e que confirmou a ascensão do Tricolor no campeonato, ficando mais próximo da Libertadores do ano que vem.