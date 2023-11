A permanência de Suárez no Grêmio para 2024 seria um milagre, na avaliação do técnico Renato Portaluppi. Na entrevista após o jogo, o técnico tricolor disse que não acredita que o uruguaio ficará no clube para a próxima temporada, apesar dos apelos da torcida que acompanhou a vitória gremista sobre o Bahia neste sábado (4), na Arena.