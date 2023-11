No próximo dia 28, o Conselho Deliberativo do Grêmio votará proposta da direção para ceder à prefeitura uma parte da área das escolinhas, no Cristal, em troca de um novo terreno na Zona Norte, em frente à Arena e ao lado do CT Luiz Carvalho. O objetivo do clube é ampliar e melhorar a estrutura do local onde hoje o time profissional realiza os seus treinamentos.