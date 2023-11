Começou com a Suarezmania. Se espalhou com o "efeito Suárez". Se estendeu nas últimas semanas através da "zona Suárez" e da esperança de ser campeão brasileiro. Toda a euforia em relação ao uruguaio e o ano de retomada do Grêmio na elite do futebol nacional desembocaram em uma façanha promovida pelo torcedor. O clube é um fenômeno de público na temporada. Mais de 1 milhão de gremistas foram à Arena este ano.