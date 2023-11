Após conquistarem a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos com a Seleção Brasileira sub-23, o zagueiro Gustavo Martins e o volante Ronald subiram de patamar no Grêmio e devem ganhar mais espaço na fase final do Brasileirão. Por conta dos desfalques na defesa, no meio-campo e do bom rendimento nos treinos, os dois atletas estão nos planos do técnico Renato Portaluppi para os quatro jogos restantes.