Além das definições para a reta final do Brasileirão, o Grêmio ajusta detalhes sobre o planejamento do grupo para 2024. O departamento de futebol vasculha o mercado em busca de reforços para a disputa da Libertadores, mas também monitora os ativos do elenco. Nove jogadores têm vínculo se encerrando em 45 dias. São eles: Geromel, Bruno Alves, Bruno Uvini, Galdino, João Pedro, Gustavinho, Luan, André Henrique e Caíque.