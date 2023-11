A CBF admitiu que o pênalti não marcado em cima de Matheus Bidu, após contato de João Pedro dentro da área de Gabriel Grando, foi erro do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e da equipe do VAR, comandada por Rafael Traci, na derrota do Grêmio para o Corinthians, na Arena. Wilson Luiz Seneme, chefe de arbitragem da entidade, afirmou, nesta terça-feira (14), que houve equívoco na partida de domingo (12).