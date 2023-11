O Grêmio, mais uma vez, está preocupado com o mau estado do gramado da Arena, que apresentou diversas irregularidades na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no domingo (12). A preocupação do clube aumenta para os próximos jogos do Brasileirão porque o estádio receberá, nesta quinta (16), o show da banda norte-americana Red Hot Chili Peppers , mais uma vez com o palco sendo montado em cima do campo.