Seis anos depois do Grêmio ter sido derrotado para o Real Madrid no Mundial de Clubes, o assunto "Renato Portaluppi melhor do que Cristiano Ronaldo" voltou ao noticiário através de declaração de Marcelo, então lateral-esquerdo do time espanhol e hoje no Fluminense, que recordou em um podcast uma provocação feita pelo técnico gremista.