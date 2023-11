O Grêmio está definido pelo técnico Renato Portaluppi para enfrentar o Coritiba na noite desta quarta-feira (1º). Para o confronto no Couto Pereira, na capital paranaense, o treinador optou pela volta do esquema com três zagueiros, com os retornos de Geromel, recuperado de desgaste muscular, e de Kannemann, que cumpriu suspensão contra o América-MG.