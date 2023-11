Luis Suárez não deverá seguir no Grêmio em 2024. O jornal uruguaio El País publicou nesta quarta-feira (1º) que o jogador já encaminhou o acerto com o Inter Miami por um ano. Segundo o repórter Juan Pablo Romero, citando informações obtidas com pessoas próximas a Luisito, o centroavante e a direção do clube dos Estados Unidos já trocaram e-mails com as propostas.