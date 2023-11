Com os retornos de Pedro Geromel, Walter Kannemann e Felipe Carballo, o técnico Renato Portaluppi tem à disposição um elenco que lhe permite escalar o seu time titular ideal no confronto desta quarta-feira (1º), às 20h, diante do Coritiba, pela 31ª rodada do Brasileirão. A dúvida que surge, porém, é de qual será o esquema adotado: 4-2-3-1, 4-4-2 ou 3-4-3?