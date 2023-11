Botafogo, Palmeiras e Grêmio têm companhia na disputa pelo título do Brasileirão. Com golaço de Helinho, ex-jogador do São Paulo, o Bragantino derrotou o Corinthians por 1 a 0, neste domingo (5), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, chegou aos 58 pontos, tomou o terceiro lugar do time gaúcho e ficou um ponto atrás dos primeiros colocados na tabela.