A vitória do Grêmio sobre o Bahia por 1 a 0, no sábado (4), foi o quinto jogo seguido em que Luan não entrou em campo. A última partida do camisa 7 foi na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, na Arena, em 18 de outubro, quando o meia-atacante entrou aos 41 minutos do 2º tempo na vaga de Cristaldo.