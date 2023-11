Apesar da vitória do Grêmio sobre o Coritiba, quarta-feira (1º), a delegação tricolor deixou o Paraná com duas preocupações. Geromel e Pepê deixaram a partida com dores e devem ser desfalques nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Ainda não há, porém, estimativa de prazo para o retorno dos dois jogadores.