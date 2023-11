No espaço de uma semana, o cenário duvidoso da continuidade de Renato e das pretensões do Grêmio na reta final do Brasileirão girou 180 graus e agora aponta para um clima de otimismo nos sete jogos restantes. Na terceira posição, o Tricolor caminha para se assegurar no G-4 e confirmar uma vaga na fase de grupos da Libertadores do próximo ano. Além disso, mesmo que a distância para o Botafogo seja de seis pontos, com os cariocas ainda tendo uma partida a mais que a equipe gremista para disputar, e exista um Palmeiras no caminho, o título da competição teve a esperança renovada.