O 2 a 1 contra o Coritiba fez o Grêmio chegar à terceira vitória consecutiva no Brasileirão — antes, venceu o Flamengo e o América-MG. O resultado conquistado no Couto Pereira alçou o Tricolor à terceira posição, com 53 pontos, a sete do Botafogo, atual líder do campeonato, que tem uma partida a menos.