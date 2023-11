O Grêmio venceu o Coritiba por 2 a 1 no Couto Pereira e emplacou sua terceira vitória seguida no Brasileirão. Os gols foram marcados por Villasanti, no primeiro tempo, e Ferreira, na etapa complementar, garantindo o Tricolor por mais uma rodada no G-4 do Brasileirão. Atualmente, é o terceiro, com 53 pontos.