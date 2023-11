O sonho do tri brasileiro voltou a se mostrar real ao Grêmio na 31ª rodada. A vitória sobre o Coritiba, a terceira seguida, combinada da virada do vice-líder Palmeiras sobre o líder Botafogo, deixou a disputa pelo título ainda mais aberta. GZH mostra o caminho que resta para os integrantes do G-6 até o final do Campeonato Brasileiro.